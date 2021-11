Musica: Paolo Belli 'si fa in due' per San Silvestro a Carpi

(ANSA) - CARPI, 23 NOV - Paolo Belli sarà due volte protagonista del San Silvestro nella sua Carpi (Modena): venerdì 31 dicembre il musicista andrà in scena alle 21 nel Teatro cittadino con la prima nazionale di 'Pur di far Commedia', per lo spettacolo che tradizionalmente il Comunale propone l'ultimo dell'anno; finita la rappresentazione, Belli uscirà in piazza per passare la mezzanotte e festeggiare in musica l'inizio del 2022 con la propria Big Band e il pubblico.

L'allestimento che debutterà nella città emiliana è stato scritto da Belli con Alberto Di Risio ed è una evoluzione naturale di 'Pur di far musica', che ha riscosso unanime successo di pubblico e di critica nelle passate stagioni. Uno spettacolo di varietà con momenti quasi surreali, fra canzoni e sketch; una commedia ambientata in una sala prove, dove Belli tenta di allestire uno spettacolo con musicisti e attori ritardatari e personaggi surreali. Tra equivoci, paradossi ed eccessi di protagonismo, è l'occasione per raccontare in chiave comica episodi di vita vissuta, aneddoti e leggende di una carriera trentennale. In scena con l'autore e protagonista saranno alcuni musicisti della band.

Chiuso il sipario sullo spettacolo in teatro, Belli si sposterà nell'antistante piazza dei Martiri per un concerto gratuito a partire dalle 23:30, accompagnato dai 14 musicisti della Big Band. Il programma prevede, insieme ai suoi più grandi successi, alcuni omaggi ai maestri che ne hanno influenzato la carriera, come Carosone, Jannacci e Conte. (ANSA).