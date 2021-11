Expo Dubai: concerto trio Campaner, Carbonare Pietrodarchi

(ANSA) - ROMA, 23 NOV - La pianistIa Gloria Campaner si esibirà il 4 e 5 dicembre in trio con Alessandro Carbonare (clarinetto) e Mario Stefano Pietrodarchi (bandoneon) al Millennium Theatre di Dubai nel concerto Astor, tributo ad Astor Piazzolla e al Tango Nuevo nel centenario. Lo spettacolo è promosso dall'Istituto Italiano di Cultura di Abu Dhabi come occasione per presentare l'eccellenza della cultura italiana a Expo Dubai 2020. Il programma della serata presenta le pagine più belle scritte dal compositore argentino. Il trio, grazie ad un supporto elettronico realizzato in studio, cattura in alcune composizioni l'essenza del "Tango Nuevo" che Piazzolla creò negli anni '80 partendo dal "Conjunto Electronico", con il suono di strumenti che non venivano suonati nel tango tradizionale, come l'organo Hammond, la marimba, il basso elettrico, la batteria, le percussioni e la chitarra elettrica. Per Gloria Campaner il 2021 è stato un anno ricco di stimoli e progetti: un disco uscito a giugno (Chopin 24 Preludes - Warner Music Italy), una tournée con tappe internazionali (Chopin Journey), il concerto al Senato nel programma di "Senato & Cultura" dedicato alle donne, il progetto Beethoven dei Giovani con l'Orchestra da Camera Canova diretta dal Maestro Enrico Saverio Pagano, che diventa un disco, in uscita a dicembre con Warner Classic. e le iniziative avviate dal suo laboratorio creativo ''C# See Sharp'' che sta girando i conservatori internazionali dal 2018. (ANSA).