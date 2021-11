Concerto OneRepublic pagato in criptovaluta, prima band Usa

(ANSA) - NEW YORK, 23 NOV - Gli OneRepublic diventano la prima band americana famosa ad accettare criptovaluta come forma di pagamento. Il gruppo, originario di Colorado Springs, si è esibito alla Haydn Hall a Vienna e per il concerto ha usato una app con pagamento in bitcoin. "Il mio gruppo ed io - ha detto il frontman Ryan Tedder - siamo felici di essere parte di qualcosa in cui crediamo sia senza dubbio il futuro di come i pagamenti saranno trattati per importi illimitati di asset, esibizioni, servizi, acquisti, musica, nel mondo". Tedder ha poi aggiunto che intende essere pagato in bitcoin per un concerto privato che terrà a dicembre. (ANSA).