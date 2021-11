Maneskin in smoking ad AMA, Pillon "canterò Beggin' in Aula"

(ANSA) - ROMA, 22 NOV - Damiano lo aveva promesso via social, dopo le critiche ricevute dal senatore della Lega Simone Pillon per il look tra trasparenze e reggicalze portato sul palco degli Mtv Ema: "Hai ragione Simo, la prossima volta completo e paPillon", aveva scritto il frontman dei Maneskin dopo il successo a Budapest. E così la band ha fatto: sul palco degli American Music Awards i Maneskin si sono presentati in smoking e papillon sulle note di Beggin' (erano candidati nella categoria "Favorite trending Song", ma non hanno vinto). Smoking per tutti dunque, anche per Victoria.

E Pillon, stavolta, in un post su Twitter, non ha potuto che concedere l'onore delle armi: "Questa volta non posso esimermi dal fare le mie congratulazioni ai Maneskin. Ottimo outfit ragazzi! E complimenti per aver mantenuto la promessa. Mi toccherà canticchiare Beggin' in Senato per sdebitarmi". (ANSA).