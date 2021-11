Scala: l'Accademia negli Emirati, a Expo Dubai e Abu Dhabi

(ANSA) - MILANO, 21 NOV - I solisti e l'orchestra dell'Accademia Teatro alla Scala volano negli Emirati Arabi per due concerti diretti dal Maestro Donato Renzetti, per la prima volta alla testa dei giovani scaligeri.

La prima esibizione è in programma il 24 novembre presso il Dubai Millennium Amphitheatre di Expo 2020 Dubai, e conclude i festeggiamenti promossi dal Padiglione Italia ad Expo Dubai per la Giornata Nazionale dell'Italia, alla presenza delle autorità istituzionali italiane e straniere. Realizzato grazie al sostegno della Fondazione Bracco, Gold Sponsor del Padiglione Italia all'Expo e Socio Fondatore dell'Accademia scaligera, il concerto - che rende omaggio al grande repertorio operistico italiano - sarà trasmesso in diretta streaming sulla piattaforma virtualexpodubai.com.

Giovedì 25 novembre sarà invece l'Etihad Arena di Abu Dhabi ad accogliere i giovani scaligeri nell'ambito di Abu Dhabi Classics, una delle manifestazioni inserite nell'Abu Dhabi Music Programme promosso dal Dipartimento Cultura e Turismo di Abu Dhabi, con cui l'Accademia ha già collaborato fra il 2008 e il 2018.

"L'incontro con i giovani dell'Accademia Teatro alla Scala - ha sottolineato Renzetti, che al Teatro alla Scala ha iniziato la sua lunga carriera, quando, ancora adolescente, è entrato in orchestra come percussionista - è stato intenso e la qualità del lavoro che abbiamo fatto insieme in questi giorni mi riempie di fiducia per il futuro. Sono poi felicissimo di tornare con loro sul podio della Scala per il Gala che il prossimo 12 dicembre celebrerà i 20 anni dell'Accademia, un bellissimo traguardo da festeggiare con orgoglio". (ANSA).