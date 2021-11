Una chitarra vintage Eric Clapton venduta a 625.000 dollari

Una chitarra vintage Eric Clapton è stata venduta per $ 625.000 a New York a un'asta di cimeli rock del fine settimana che ha raggiunto quasi $ 5 milioni in totale, ha annunciato Julien Auctions. Annunciato come il momento clou della vendita che si è conclusa sabato sera all'Hard Rock Cafe della città e che ha preso le offerte anche online, lo strumento acustico Martin D-45 del 1968 è stato suonato da Clapton nel 1970 durante il concerto di debutto dal vivo della sua band Derek and the Dominos . (ANSA).