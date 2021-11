Zucchero: Sono attratto dalle chiese, non sono credente ma ci sto lavorando

È Adelmo Fornaciari, in arte Zucchero, il protagonista della nuova puntata di "Stories", il ciclo di interviste ai principali interpreti dello spettacolo di Sky TG24. Ospite del vicedirettore della testata Omar Schillaci, il cantautore e musicista emiliano si racconta in "Zucchero Sugar Fornaciari - Non mi basta un blues", in onda lunedì 22 novembre alle 21 su Sky TG24, sabato 27 alle 13.40 su Sky Arte e sempre disponibile On Demand. Con la regia di Francesco Venuto, l'intervista, accompagnata da alcuni dei suoi più grandi successi, è un alternarsi di riflessioni e aneddoti della vita professionale e privata di una delle voci italiane più amate ed apprezzate in patria e all'estero. Nell'intervista dice anche: "Sono molto attratto anche adesso dalle chiese, quelle vuote, come qualcosa dove entrare e concentrarmi per un attimo a pensare. Anche se tuttavia, mio malgrado, non sono ancora credente. Ci sto lavorando, sono aperto e spero che arrivi il giorno, anche perché non si sa mai. E in qualche modo l'ho scritto anche in una canzone, 'ti sto cercando'".

A due anni di distanza dall'ultimo disco di inediti, è uscito il primo album di cover della carriera di Zucchero 'Sugar' Fornaciari: 'Discover'. Un lavoro che vede la collaborazione di grandi artisti quali Bono, Elisa, Mahmood, e un intenso duetto virtuale con Fabrizio De André sulle note di 'Ho visto Nina volare', per il quale l'artista deve ringraziare Dori Ghezzi che, in occasione del tributo allo stesso Faber nel 2000, "mi disse di fare questa canzone. Però, quando ho deciso di metterla in 'Discover', le ho chiesto di avere anche la voce originale di Fabrizio, per avere un vento caldo che mi spingesse". L'uscita dell'album è stata anticipata dal singolo 'Follow you follow me', una rilettura coinvolgente di uno dei successi dei Genesis, da sempre parte integrante del bagaglio musicale di Zucchero.

Primo disco realizzato nel 1981 e cinquant'anni di carriera, arrotondando per eccesso. Ha suonato in 69 stati, per un totale di 128 città. Difficile ricordare tutti i concerti ed i live fatti, ce n'è uno che Zucchero porta dentro è il concerto all'Havana, "con ottantamila persone, e una band mista, composta dalla mia e da tanti cubani".