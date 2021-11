Musica: Capossela a Volo jazz per 30 anni di carriera

(ANSA) - SACILE, 20 NOV - Con un concerto speciale, "Round One Thirty Five", che con la sua band riproporrà a distanza di 30 anni dall'uscita del disco che diede inizio alla sua carriera "All'una e trentacinque circa", domani alle 21 al festival Il Volo del jazz, nel teatro Zancanaro di Sacile (Pordenone), in esclusiva per il Nordest arriva Vinicio Capossela.

Per celebrare quel disco ha scelto di circondarsi di un trio di musicisti eccellenti, di formazione jazz e colta, che a quel disco avevano lavorato o che con lui hanno condiviso i momenti degli esordi: Antonio Marangolo al sax e batteria, Enrico Lazzarini al contrabbasso e Giancarlo Bianchetti alla chitarra e batteria.

Di Capossela è uscito da poco anche il suo ultimo libro, scritto durante quello che ha definito "l'oscuramento generale di una eclissi, che procede per lampi". Edito da Feltrinelli, "Eclissica". Lunedì 22 novembre, alle 18, a palazzo Liviano di Padova (Sala dei Giganti) Vinicio Capossela ne parlerà, ripercorrendo il viaggio che lo ha portato alla pubblicazione, con Piero Martin, docente di fisica sperimentale dell'Università di Padova e autore di Le sette misure del mondo (Laterza 2021).

