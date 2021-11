Robert Plant e Alison Krauss al Lucca Summer festival

(ANSA) - LUCCA, 19 NOV - Robert Plant, uno dei più grandi frontman della storia del rock, e Alison Krauss, tra le più importanti e premiate artiste della country music, vincitrice di ben 27 Grammy Awards, in concerto al Lucca Summer festival il 14 luglio prossimo. L'annuncio è stato fatto dagli organizzatori del festival misucale lucchese che "aggiunge un nuovo tassello al cartellone dell'edizione 2022 dopo i recuperi dei concerti rinviati nelle due edizioni precedenti". Quella del Lucca Summer è l'unica data italiana di Plant e Krauss.

Plant e Krauss si riuniscono 14 anni dopo il successo del loro storico primo disco insieme, Raising Sand (2007) che raggiunse il numero 2 nelle classifiche inglesi, conquistò numerosi dischi di platino e soprattutto si aggiudicò 6 Grammy awards tra cui Album of the year e Record of the year.

Il nuovo disco Raise The Roof esce proprio oggi: comprende 12 nuove interpretazioni di canzoni sia di leggende che di artisti meno conosciuti tra cui Merle Haggard, Allen Toussaint, The Everly Brothers, Anne Briggs, Geeshie Wiley, Bert Jansch ed altri. (ANSA).