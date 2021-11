Musica: tour italiano James Taylor rinviato a autunno 2022

(ANSA) - FIRENZE, 18 NOV - James Taylor ha annunciato venerdì scorso il rinvio del suo tour europeo, previsto per i primi mesi del 2022, a causa delle complicazioni che la crisi pandemica continua a creare in molti dei Paesi interessati dal tour.

Vengono dunque rinviati anche i cinque concerti previsti nei teatri italiani per i quali questa mattina sono state rese note le nuove date. E' quanto riportato in una nota.

Le nuove date sono il 28 ottobre a Milano al Teatro degli Arcimboldi; il 30 ottobre Roma all'Auditorium Parco Della Musica; il 31 ottobre a Firenze al Teatro Verdi; il 2 novembre a Bassano al Palabassano2; il 3 novembre Torino al Teatro Colosseo. I concerti inizialmente previsti per febbraio sono stati rinviati all'autunno 2022.

I biglietti già acquistati per la date di febbraio rimangono totalmente validi per le nuove date e potranno dunque essere utilizzati dagli spettatori che ne sono in possesso. I biglietti per le nuove date torneranno in vendita a breve su www.dalessandroegalli.com (ANSA).