Justin Bieber: due date in Italia nel 2023, a Bologna

"Abbiamo lavorato duro per creare il migliore show che abbiamo mai fatto, e non vediamo l'ora di condividerlo con i fans di tutto il mondo, ci vediamo presto!": così Justin Bieber ha annunciato le nuove date per il suo attesissimo Justice World Tour, tra le quali spiccano i due concerti in Italia previsti per il 27 e 28 gennaio 2023 all'Unipol Arena di Bologna. Il tour si svolgerà da maggio 2022 a marzo 2023 e vedrà Bieber viaggiare tra 5 continenti, per esibirsi in più di 90 concerti distribuiti tra più di 20 paesi.

Le nuove date si aggiungono alle 52 già annunciate del tour nord americano che partirà da San Diego il 18 Febbraio. Ogni serata promette di essere una festa sia per Justin che per i suoi fans, che hanno atteso questi nuovi concerti da quando la pandemia ha costretto il rinvio di quelli già annunciati per il 2020. La fase successiva a quella nord americana partirà a maggio 2022 in Messico per continuare poi in Scandinavia per alcuni festival ad agosto. A settembre il tour toccherà Sud America, Sud Africa e Medio Oriente per poi proseguire in Australia e Nuova Zelanda a novembre e dicembre prima di arrivare in Europa ad inizio 2023. Il "Justice World Tour" prende il nome dall'incredibile album Justice". Uscito a marzo 2021, il disco è salito subito in testa alle classifiche di streaming in 117 paesi. Ha raggiunto quasi 9 miliardi di stream in tutto il mondo, sulla scia di di hits internazionali come "Anyone", "Lonely" e "Holy" che avevano raggiunto i 2 miliardi di stream ancora prima che l'album uscisse. "Peaches" ha poi raggiunto più di 2,5 miliardi di streams. Il duetto con The Kid Laroi "Stay", uscito a luglio, è invece divenuta la canzone più veloce di sempre a raggiunger 1 miliardo di streams su Spotify. (ANSA).