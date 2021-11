Santa Cecilia, Jean-Yves Thibaudet e i Preludi di Debussy

Torna ad esibirsi a Santa Cecilia il pianista francese Jean-Yves Thibaudet, che con ll' Accademia Nazionale vanta un legame avviato nel 1992. Il musicista è il protagonista lunedì 15 novembre alle 20:30 della serata interamente dedicata a Debussy (Auditorium Parco della Musica, Sala Santa Cecilia, lunedì 15 novembre ore 20.30). Artista di fama internazionale, personalità multiforme e sfaccettata, specialista nel repertorio francese che ricorre nei programmi dei suoi concerti, Thibaudet è un pianista amato anche dal cinema - ha partecipato alla colonna sonora di Ritratto di Signora di Jane Campion e nel 2005 a quella di Orgoglio e Pregiudizio che ha avuto la nomination all'Oscar. Il suo talento spazia dal classico al jazz, dalle incisioni di Satie a Brahms agli omaggi a Duke Ellington e Bill Evans. Per il concerto a Santa Cecilia Thibaudet impagina un repertorio raffinato - con il quale è impegnato in un tour mondiale - come l'integrale del Preludi di Debussy (I e II volume). Brani che per la loro capacità evocativa sono diventati tra i più amati dal pubblico e dai pianisti. Nella sua carriera ultratrentennale ha registrato più di 50 album e si costruito la reputazione di uno dei più raffinati pianisti oggi sulla scena. Considerato uno dei principali interpreti di Ravel e Gershwin, Thibaudet porterà, tra l' altro, in Germania e in Francia il Concerto in Sol di Ravel e i Got Rhythm Variations di Gershwin con Antonio Pappano e la Chamber Orchestra of Europe. Nato a Lione, ha iniziato i suoi studi a cinque anni esibendosi in pubblico solo due anni dopo. A dodici è stato ammesso al Conservatorio di Parigi, dove ha studiato con Aldo Ciccolini e Lucette Descaves, amico e collaboratore di Ravel. (ANSA).