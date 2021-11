Adele presenta il nuovo brano, è nello spot di Natale Amazon

(ANSA) - NEW YORK, 09 NOV - Adele regala ai suoi fan un'altra traccia in attesa dell'uscita del suo prossimo album. Si tratta di 'Hold On', canzone che ha debuttato in uno spot natalizio di Amazon, intitolato 'Kindness, the Greatest Gift' (La gentilezza, il dono più grande). Prima di 'Hold On' la cantante inglese aveva lanciato 'Easy On Me'. L'album '30' uscirà il prossimo 19 novembre.

Come l'artista ha dichiarato, si tratta di un disco della rinascita ideato "nel periodo più turbolento" della sua vita. Il progetto è il quarto della sua carriera. (ANSA).