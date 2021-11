Rocco Hunt, la mia 'Rivoluzione' tra rap e melodia

MILANO - Tornare a raccontarsi oltre i singoli estivi. Si ripresenta in scena così, con la sua personale 'Rivoluzione', Rocco Hunt, il cui nuovo album è in uscita oggi, a due anni di distanza dal precedente. Il nuovo disco di inediti, quinto della carriera, è prodotto da Valerio Nazo e racchiude una sorta di duplice anima musicale, che abbraccia tanto il rap, quello delle radici artistiche e geografiche di Hunt, quanto la melodia del pop. "E' un album importante - ha commentato il rapper - perché arriva dopo due estati di singoli 'estivi'. Per me la musica non ha stagionalità ed era il momento di far capire a tutti che oltre ai singoli c'è una crescita artistica dietro. Volevo tornare ai brani di contenuti e di denuncia, perché è da li che vengo, dal rap. Non posso non concepire il mio percorso come una rivoluzione personale, se penso da dove ho cominciato". In scaletta si cono quindici tracce, dall'introduzione 'Nel Percorso' a 'Sultant a mij', realizzate in collaborazione con una lunga lista di nomi noti come Fabri Fibra, Gué Pequeno, Luchè, Carl Brave, Emis Killa, Yung Snapp, MV Killa, LeleBlade, Boomdabash, Geolier e Ana Mena.

"Con questo album - ha commentato Hunt - voglio anche spezzare un'immaginario precedente. Vengo da un lungo periodo di singoli e chi mi segue da sempre mi chiedeva di ritornare al rap, anche se sono arrivato al mainstream con canzoni pop che non rinnego. Anche la parola 'commerciale' non la intendo come negativa, perché se bambini e anziani cantano una tua canzone, è sempre un buon segno". Tra i tanti numeri che raccontano la carriera di Rocco Hunt, uno su tutti è quel 1,9 miliardi di stream collezionati in questi anni. "Sono numeri che ti impongo una certa responsabilità - ha spiegato la voce della nuova 'Fiocco azzurro', dedicata al figlio Giovanni - ma spero di riuscire a fa arrivare anche l'altro lato di me e il mio orgoglio rap". Pensata e con un significato ben preciso, anche la cover di 'Rivoluzione', realizzata per l'occasione dallo street artis Jorit, che con la sua Human Tribe si è fatto conoscere in tutto il mondo.

"Quest'opera per me rappresenta il riscatto degli ultimi, il riscatto delle periferie, il riscatto dei ragazzi di strada che trovano un loro percorso e raggiungono ciò che gli è sempre stato negato - ha dichiarato Jorit - e questa è un po' la storia di Rocco e anche la mia". La scaletta dell'album, che è stato anticipato dal singolo 'Fantastica', è introdotta da un monologo dell'ex calciatore Lele Adani. "L'ho conosciuto perché si allenava nel parchetto sotto casa mia - ha ricordato Hunt - e si è rivelato un grande personaggio. Va oltre il calcio, del quale io non sono un grande tifoso. Lele ha una poesia che riesce a raccontare le emozioni della gente. E' stato emozionante portarlo a Scampia e vederlo giocare e parlare con ragazzi. Ha scritto lui l'introduzione e ha messo a fuoco tutto quello che volevo raccontare. Non era scontato". Dopo una serie di presentazioni instore che hanno già preso il via, il nuovo album sarà anche il protagonista di una vera e propria scaletta di date live, per il tour 'Libertà+Rivoluzione' la cui partenza è prevista da Milano il 4 marzo 2022. "La 'rivoluzione' oggi è tornata nelle cose semplici - ha detto il rapper - e deve ripartire dalla riconquista della normalità, delle cose che abbiamo perso in questi due anni, nonostante la sfiducia generale che è palese, anche nei giovani che non si sentono rappresentati da questo sistema che non si cura di loro".