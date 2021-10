Alla Scala già sold out i biglietti per la prima del 7 dicembre

(ANSA) - MILANO, 27 OTT - Sono andati praticamente esauriti in poche ore i biglietti per il Macbeth diretto da Riccardo Chailly con la regia di Davide Livermore che il 7 dicembre inaugurerà la stagione lirica della Scala. In vendita da questa mattina alle 10, sono andati esauriti subito non solo i biglietti di galleria (da 120 a 420 euro) ma anche i biglietti più cari da tremila euro. Dopo lo stop dello scorso anno, quando la Scala per il 7 dicembre ha registrato un gala di stelle internazionali della lirica andato in diretta su Rai 1, quest'anno l'appuntamento di Sant'Ambrogio tornerà in presenza con un cast che include Luca Salsi e Anna Netrebko, Ildar Abdrazakov e il tenore Francesco Meli.

La coppia Chailly-Livermore torna così a firmare la quarta apertura consecutiva del 7 dicembre: Attila nel 2018 (con Ildar Abdrazakov), Tosca nel 2019 con Anna Netrebko, Luca Salsi e Francesco Meli, e nel 2020 lo spettacolo 'A riveder le stelle'.

Molto bene le vendite anche per tutte le altre cinque repliche dello spettacolo (ANSA).