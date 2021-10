Da Pink Floyd a Nirvana nella 6/a Vinyl Week

Suono inconfondibile, copertine spesso d'arte e successi cult. E' la passioni intramontabile per il vinile, non solo oggetto vintage, ma per molti vero rito d'ascolto e sinonimo di qualità assoluta. Che torna prepotentemente protagonista con la sesta edizione della Vinyl Week, un'intera settimana a "tutta musica", dal 25 al 31 ottobre, in cui gli amanti del vinile potranno scoprire e acquistare su Amazon centinaia di LP in offerta con tutta una vetrina appositamente dedicata. Tra 35 e 45 giri si va dai grandi classici della musica italiana ai più recenti successi rock e pop, con anche edizioni in esclusiva di vinili autografati.

E a ricordare quanto certi grandi classici della discografia internazionale siano ancora al top sono i numeri della classifica dei vinili più venduti sulla piattaforma nell'ultimo anno. La prima posizione è stata conquistata dal disco Harry Styles dell'omonimo cantante britannico, seguito da The Dark Side Of The Moon dei Pink Floyd e Nevermind dei Nirvana. Sempre più artisti italiani, inoltre, decidono di incidere i propri album anche su vinile e il pubblico sembra apprezzare: Salmo e Caparezza conquistano i primi due posti nel podio delle vendite e nella top ten dei vinili più acquistati nel nostro Paese spicca anche Ennio Morricone con il suo Morricone 60 Years Of Music.

In occasione della Vinyl Week, la selezione vinili su Amazon.it si arricchisce anche di edizioni in esclusiva destinate a diventare veri pezzi da collezione come Taxi Driver MTV Unplugged version (autografato) di Rkomi; Il Concerto (Doppio LP Crystal) di Mia Martini; The Best Of (Vinile Colorato) di Umberto Tozzi; El Tango de Astor Piazzolla di Milva; Eva (Edizione Numerata e Autografata) di Annalisa; Loredana (edizione in tiratura limitata 12 pollici) di Loredana Berté; Shardana (ristampa limitata esclusiva Amazon.it) per Enigma. (ANSA).