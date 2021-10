Video "pulp" di Mammamia dei Maneskin spopola online

(ANSA) - ROMA, 20 OTT - Il videoclip di genere horror, del nuovo singolo dei Maneskin, Mammamia (pubblicato l'8 ottobre scorso), appena uscito sul web già spopola sulle piattaforme online.

Diretto da Rei Nadal e prodotto da Prettybird, il videoclip vede protagonista la band, in una fantasiosa storia macabra, a tinte molto "pulp". Durante il ritorno in macchina da una festa, ciascun membro del gruppo immagina di uccidere Damiano, in uno scenario folle a tinte acide. Ogni componente del gruppo presente in macchina, Ethan, Victoria e Thomas, sogna a occhi aperti di uccidere il fascinoso frontman. Di fondo le note rock di Mammamia. La canzone gioca con l'interpretazione dei fatti, delle persone, con le critiche e la capacità di riderci sopra.

Il video prende quella voglia spregiudicata di scherzare con le false accuse e la porta all'interno delle dinamiche relazionali del gruppo. Ad "uccidere" per primo Damiano è Victoria, che lo accoltella dopo che lui l'ha interrotta mentre baciava una ragazza. Ethan invece gli spinge invece la testa nella tazza del water e lo affoga, mentre Thomas lo uccide a colpi di chitarra.

Alla fine, però, i tre amici tornano nella realtà della macchina, per incontrare, sulla strada Damiano, il loro frontman.

Con oltre 3,4 miliardi di streaming su tutte le piattaforme digitali e più di 43 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, Victoria, Damiano, Thomas e Ethan annunciano che faranno ritorno ai concerti dal vivo a partire da febbraio 2022, sui palchi delle più importanti città europee con il Loud kids on tour" e per la prima volta nei principali palazzetti italiani (tour entrambi sold out, organizzati e prodotti da Vivo Concerti). A questi si aggiunge il concerto evento di sabato 9 luglio 2022 al Circo Massimo di Roma. (ANSA).