Rigoletto live dopo Covid, sul podio Riccardo Frizza

Martedì 19 ottobre 2021 alle ore 20 prima recita di Rigoletto di Giuseppe Verdi al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Sul podio il maestro Riccardo Frizza alla guida dell'Orchestra e del Coro del Maggio Musicale Fiorentino per la regia di Davide Livermore. Interpreti, Amartuvshin Enkhbat come Rigoletto, Mariangela Sicilia come Gilda e Piero Pretti nel ruolo del duca di Mantova. Altre due recite: venerdì 22 ottobre, sempre alle ore 20, e domenica 24 ottobre alle ore 15.30.

Questa edizione di Rigoletto, ricorda il Maggio, è stata messa in scena a porte chiuse lo scorso 23 febbraio 2021 per la registrazione video disponibile ancora sulla piattaforma digitale ItsArt. Per il maestro Riccardo Frizza, dopo la direzione di febbraio, queste recite segnano il suo ritorno sul podio del Teatro davanti al pubblico fiorentino dopo 10 anni dall'ultima volta, quando diresse il Don Pasquale di Gaetano Donizetti nel gennaio 2011.

Dopo il recentissimo successo di La traviata, Davide Livermore sigla anche la seconda regia delle tre opere della "Trilogia popolare". A queste due, per concludere il trittico verdiano, sempre con la regia affidata a Livermore, si affiancherà anche Il trovatore, previsto nella stagione 2022/23.

Il Coro del Maggio è diretto da Lorenzo Fratini. (ANSA).