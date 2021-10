Hit parade, Salmo re in tutte le categorie

(ANSA) - ROMA, 08 OTT - Salmo asso piglia tutto: nella classifica album italiana di Fimi-Gfk è sul podio con Flop e toglie il primo posto tra gli album più venduti a Blanco che con Blu celeste scende alla numero due. In terza posizone c'è Taxi driver di Rkomi.

Tra le new entry di questa settimana: alla numero otto Love for sale di Tony Bennett & Lady Gaga. Anche tra i singoli debutto alla numero uno per Salmo che entra con Kumite e posiziona altre quattro brani nella top ten (La chiave alla tre, Antipatico alla cinque, Ghigliottina alla sei e Mi sento bene alla nove).

Precipita al numero dieci il numero uno della scorsa settimana Fedez con 'Meglio del cinema'. Salmo debutta alla numero uno anche tra i vinili, sempre con Flop, davanti a Blu celeste di Blanco. (ANSA).