Tony Bennet e Lady Gaga, ancora insieme per Cole Porter

Tony Bennet e Lady Gaga, ancora una volta e per l'ultima volta. S'intitola 'Love for sale' il nuovo album, in uscita il primo di ottobre, che vede ritrovarsi la leggendaria voce di Tony Bennett con quella Lady Gaga, dopo il successo che la collaborazione aveva già portato nel 2014, con il precedente 'Cheek to cheek'. Il nuovo lavoro condiviso dai due è un tributo a Cole Porter e sarà anche l'ultimo album della carriera di Bennet, oltre ad essere quello che festeggia i dieci anni di collaborazione complessivi tra i due artisti.

Registrato agli Electric Lady Studios di New York, 'Love For Sale' contiene una scaletta di dieci brani, dodici per la versione 'deluxe', che vanno da 'It's De Lovely' a 'You're the top', passando per una serie di altri celebri titoli come 'Night and Day', 'I concentrate on you', 'Dream dancing' e 'I get a kick out of you', cover di Porter tratta dal musical 'Anything goes' e brano che ha inaugurato il nuovo progetto dei due, per i quali la scintilla artistica era scoccata nel 2011, in occasione di un evento benefico durante il quale Gaga aveva interpretato uno standard jazz. La tessa sera, Bennet aveva raggiunto la pop star che chiederle di registrare una canzone per il suo progetto di duetti.

Da quel momento, Tony Bennet e Lady Gaga si sono messi al lavoro insieme sul primo progetto condiviso, pubblicato poi tre anni dopo. 'Cheek to cheek' aveva conquistato il pubblico e la critica di tutto il mondo, imponendosi anche al primo posto della classifica americana degli album Bilboard 200 e nell Top Ten italiana alla posizione numero sei. Il medesimo disco aveva anche vinto un Grammy Award come 'Miglior album pop tradizionale'.

Ad anticipare il nuovo progetto discografico, lo scorso mese di agosto erano stati due concerti evento per i quali Tony Bennet e Lady Gaga si erano esibiti, il 3 (giorno del del novantacinquesimo compleanno di Bennet) e il 5, alla Radio City Music Hall di New York. Un riassunto dei concerti sarà trasmesso anche il prossimo 28 novembre dalla CBS. L'album 'Love for sale', invece, sarà disponibile in edizione standard, deluxe, vinile e in box set da collezione.