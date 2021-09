Al Bellininfest attesa per il debutto di "Norma"

Il Bellininfest giunge alla tanto attesa "Norma", che debutta il 23 settembre, per la prima volta in edizione critica, al Teatro Bellini di Catania. Il capolavoro del Cigno catanese va in scena con la direzione di Fabrizio Maria Carminati, uno specialista del Belcanto, e la regia di Davide Livermore, ormai tra i più richiesti registi d'opera in Europa. A sostenere il ruolo complesso, che consacrò definitivamente la Callas, sarà il soprano lettone, Marina Rebeka. Affiancata da Stefan Pop nella parte di Pollione. La storia di "Norma" si svolge al tempo dell' occupazione dei Romani in Gallia, lei è una sacerdotessa dei Druidi, è consacrata agli dei, e invece si innamora perdutamente di Pollione e da lui ha due figli. Ma qui il regista ha voluto ricostruire la genesi dell'opera scritta per uno dei più grandi soprani dell' 800, Giuditta Pasta, amica e musa di Bellini, una figura di donna moderna, molto colta e patriota. Durante le cinque giornate di Milano, nel 1848, fu lei a piantare la bandiera italiana sulle barricate. L'azione si svolge inizialmente nel salotto della Pasta, che ormai anziana e malata ripensa alla prima di Norma alla Scala, la sera del 26 dicembre 1831. Il soprano ripensa a quella notte, l'opera non era andata bene, ma con i mezzi della tecnologia più avanzata, Livermore fa in modo che la carta da parati del salotto della Pasta si sciolga per entrare nel mondo dei Druidi, nella foresta che accoglie i due popoli sempre in guerra. Da Livermore ci si aspetta soluzioni sempre più innovative, tanto recenti sono i successi al Teatro Greco di Siracusa e alla Scala di Milano dove tornerà tra poco per la sua quarta inaugurazione, quest'anno con il "Macbeth" di Verdi. Uguale attesa c'è per l'edizione critica della partitura realizzata da Roger Parker. Orchestra e coro sono quelli del Teatro Bellini. Nel ruolo della protagonista Marina Rebeka che passa da successo in successo a partire dal suo debutto a Salisburgo, accanto a Riccardo Muti. Adalgisa, rivale in amore di Norma, è Asude Karayavuz e Dario Russo canta il ruolo di Oroveso. Il 23 settembre lo spettacolo andrà in onda su Rai 5 e il 6 novembre su Rai 2, frutto di un accordo tra la Regione Sicilia e la Rai. (ANSA).