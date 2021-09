Andrea Bocelli aprirà l'inaugurazione di Expo Dubai

di Damiano Crognali (ANSA) - DUBAI, 19 SET - Italia protagonista della cerimonia d'inaugurazione di Expo Dubai la sera del 30 settembre con uno dei suoi cittadini più conosciuti al mondo: Andrea Bocelli. Il tenore italiano aprirà la cerimonia d'inaugurazione di Expo Dubai, esibendosi insieme ad altri musicisti internazionali e nomi noti sulla scena musicale dell'area del Golfo, come Ellie Goulding, Mohammed Abdu e Hussain Al Jassmi.

Bocelli avrà dunque l'onore di aprire il sipario su uno degli eventi più attesi dell'anno, partito con un anno di ritardo rispetto alla tabella di marcia, a causa della pandemia, e che ci accompagnerà tra eventi e appuntamenti, per 6 mesi fino a marzo 2022.

Il tenore italiano è molto noto negli Emirati Arabi e nell'area del Golfo. Non è la prima volta che si esibisce in medioriente, ma aprire la cerimonia d'inaugurazione di Expo Dubai da lustro anche a tutta l'Italia, riconosciuta così come luogo di arti e talenti. La scelta di puntare su Andrea Bocelli è anche un modo per rappresentare quel simbolico passaggio di testimone dall'Expo di Milano nel 2015, dove si è svolto l'ultima volta, alla nuova cornice di Expo Dubai, di cui il tenore italiano è uno dei nomi più autorevoli e conosciuti, che ha venduto oltre 90 milioni di dischi in tutto il mondo.

Bocelli sarà affiancato da una serie di altre star internazionali tra cui la popstar britannica Ellie Goulding, il pianista cinese Lang Lang, la 4 volte vincitrice Grammy Angelique Kidjo, l'attrice e cantautrice Andra Day, Hussain Al Jassmi e i cantanti emiratini Ahlam Al Shamsi e Mohammed Abdu e la cantautrice libanese Mayssa Karaa.

La cerimonia di apertura è curata dall'italo-belga Franco Dragone, già direttore creativo del Cirque du Soleil e La Perle, e Scott Givens, Presidente e CEO di FiveCurrents. (ANSA).