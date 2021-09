Britney Spears: papà lasci subito e senza buonuscita

Nuovo affondo di Britney Spears contro il padre: la popstar ha chiesto che il potere di controllare ogni sua azione che Jamie Spears si è arrogato nel 2008 finisca al più presto possibile e senza nessuna buonuscita.

"Jamie se ne deve andare al più presto possibile. Lo status quo non è più tollerabile", ha detto l'avvocato Matthew Rosengart definendo Britney "un ostaggio" e ribadendo che, "se Jamie ama la figlia deve dimettersi oggi stesso, prima di essere sospeso. Sarebbe la cosa corretta e decente da fare".

Rosengart ha aggiunto che Britney non deve essere oggetto di "estorsioni" e che "i due milioni che ora Jamie chiede non sono un punto di partenza".