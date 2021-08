Musica: Kanye West, record di stream in un giorno con Donda

(ANSA) - ROMA, 31 AGO - Donda, il nuovo album del rapper Usa Kanye West, batte il record di Spotify 2021 come artista e album più ascoltato in un giorno: il disco ha ottenuto 95 milioni di streams globali sulla piattaforma. Sei canzoni sono finite in top 10, con Jail al n.2, e 24 in top 50, 25 brani su 27 sono in Top 200 Spotify.

Record di sempre anche su Apple Music di album numero 1 in 152 paesi. Oltre a 182 milioni di streams globali nel primo giorno, il più grande debutto nel primo giorno del 2021, e il terzo più grande di tutti i tempi sulla piattaforma Kanye ha avuto 9 dei primi 10 brani della classifica globale di Apple Music, 19 brani nella top 20 e tutti i brani dell'album nella Top 50.

Donda è anche al primo posto su iTunes in 71 Paesi. (ANSA).