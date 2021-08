Hit parade, RKomi saldo in testa

(ANSA) - ROMA, 20 AGO - Resta saldo il podio della classifica Gmk-Fimi degli album più venduti: in vetta il rapper milanese RKomi con Taxi Driver seguito dai Maneskin con Teatro d'ira vol.1 e poi Sangiovanni con l'album omonimo seguito.

Sale al quarto posto Fred de Palma con Unico, mentre slitta quinta Madame.

Scalano due posizioni i Pinguini tattici nucleari con Ahia! Al settimo c'è Don't worry best of dei Boomdabash. Cala ancora di due posti Happier than ever di Billie Elish. Risale dal 14/o al 9/o gradino Aka 7even con l'album omonimo. Stabile in chiusura della top 10 la riedizione deluxe di Gemelli-Ascendente Milano di Ernia, uno deli album più venduti del 2020.

Invariata la vetta della classifica dei singoli più scaricati, guidata ancora da Blanco & Sfera Ebbasta con Mi fai impazzire e a seguire Mille di Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti e Malibù di Sangiovanni. Al top dei vinili più venduti sale Happier than ever di Billie Elish. (ANSA).