Al Rof Elisabetta regina d'Inghilterra (e di The Crown)

"Elisabetta, regina d'Inghilterra" è il terzo titolo in calendario al Rossini Opera Festival 2021, in prima alla Vitrifrigo Arena l'11 agosto e presentato in anteprima alla stampa, ma per il regista Davide Livermore potrebbe essere tranquillamente The Crown. Con le scene di Giò Forma, i costumi di Gianluca Falaschi, le luci di Nicolas Bovey e il videodesign di D-Wok, ha confezionato uno spettacolo che strizza abbondantemente l'occhio alla famosa serie tv con ampio uso di videoproiezioni: la protagonista appare in scena con l'iconica acconciatura di capelli bruni, sormontati da una sfavillante corona di diamanti, abiti di gala in stile anni '50, con fascia, decorazioni e gioielli. The Crown e non solo: al suo ingresso le viene porto un microfono per un messaggio radiofonico e/o televisivo alla nazione (Il discorso del re), mentre sullo sfondo scorrono immagini del Tower Bridge, delle scogliere di Dover e della campagna inglese; nei momenti in cui è più forte lo scontro interiore tra amore di donna e doveri di regina appare l'ombra di un cervo (The Queen). Ma citazioni e commistioni fanno parte della storia di questo capolavoro, che segnò nel 1815 l'inizio della carriera napoletana di Rossini, con l'ambizione di avere successo anche nel genere serio. Come era comune all'epoca, tanti temi, soggetti e forme espressive venivano trasformate in opera, un po' come succede oggi per fiction e cinema. La storia, su libretto di Giovanni Schmidt, tratto da un dramma teatrale, a sua volta desunto da un romanzone storico, ruota intorno all' amore infelice della regina per il conte di Leicester, sposato in segreto con Matilde, figlia della decapitata Maria Stuarda. Il tutto complicato dalle trame dell'invidioso Norfolc (scritto proprio così) e decisione finale della sovrana di rinunciare all'amore per dedicarsi ai doveri regali. Con a disposizione un cast di stelle dell'epoca (Isabella Colbran, futura signora Rossini, nel ruolo del titolo e i tenori Andrea Nozzari e Manuel Garcia) e una composizione che doveva essere il suo biglietto di presentazione in una delle grandi capitali europee della musica, Rossini attinse a piene mani ai suoi lavori precedenti di maggiore successo. A cominciare dalla sinfonia, tratta da Aureliano in Palmira (1813), successivamente riutilizzata e riorchestrata per il Barbiere di Siviglia (1816), dove sarebbe poi finita anche la cavatina di Elisabetta, trasformata con opportune modifiche nella sortita di Rosina. Per un ascoltatore di oggi il risultato è una specie di opera remix, con brani già noti inseriti in un altro contesto con qualche variazione e altri temi e spunti ripresi e sviluppati più compiutamente in lavori successivi. La partitura, concepita per blocchi di pezzi di bravura, ha offerto occasioni per brillare a tutta la compagnia di canto, a partire da Karine Deshayes (Elisabetta), Sergey Romanovsky (un incisivo Leicester), Salome Jicia (una solida Matilde), Marta Pluda (Enrico), Barry Banks (nel ruolo impervio di Norfolc) e Valentino Buzza (Guglielmo). Evelino Pidò ha diretto in modo puntuale l'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai e il coro del Teatro Ventidio Basso, preparato da Giovanni Farina. Repliche il 14, 17 e 21 agosto. Lo spettacolo è coprodotto con la Fondazione Teatro Massimo di Palermo e sarà trasmesso in diretta su Rai RadioTre e su EuroRadio, nonché in differita Tv su Rai5 giovedì 30 settembre alle 21:15.