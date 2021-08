Musica: addio a Dennis Thomas, fondò la Kool & The Gang

Ha fondato uno dei gruppi dell'R&B e del funk divenuti cult nell'era della disco music, la Kool & the Gang. Dennis "Dee Tee" Thomas è morto all'età di 70 anni nella sua abitazione in New Jersey. Lo si apprende dal profilo Facebook della band ancora oggi in attività. Thomas, si fa sapere, è morto nel sonno. Era uno dei sassofonisti del gruppo ed ha contribuito alla nascita e al successo di brani indimenticabili come Get Down On It e Celebration, che tra la fine degli anni '70 e l'inizio degli anni '80 hanno fatto ballare un'intera generazione. Nel 2020 se n'era andato un altro dei cofondatori della band, Ronald "Khalis" Bell, anch'egli sassofonista.