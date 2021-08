Al Rof si ride con Bruschino nonostante il distanziamento

PESARO - La Filarmonica Gioachino Rossini ben distanziata suona nella platea, il cui pavimento è stato alzato fino al primo ordine di palchi. Gli spettatori assistono dai palchi al massimo in due persone, in tutto meno un terzo rispetto alla capienza abituale di circa 700. E' la formula scelta dal Rossini Opera Festival per andare in scena comunque, rispettando le restrizioni anti contagio, nello spazio limitato dello storico teatro Rossini, al chiuso, con fila all'ingresso per il controllo del green pass. Le stesse adottate per una prova generale aperta alla stampa in modo da evitare affollamento durante le recite.

Il Teatro Rossini, nel centro città, ospita il secondo titolo in cartellone al Rof: Il signor Bruschino, in scena dal 10 agosto. E' l'ultima delle cinque farse, opere in un atto di genere comico, composte per Il Teatro San Moisè di Venezia nel triennio 1810-1813, i primi lavori teatrali che decretarono il successo di un compositore ancora giovanissimo: appena 18enne all'epoca della prima, La cambiale di matrimonio. Successo per tutte, ma, ironia della sorte, non per Il signor Bruschino, libretto di Giuseppe Foppa tratto da una commedia francese del 1808. Il debutto fu disastroso e comportò la cancellazione immediata delle repliche in programma dopo la prima ed unica recita. Il signor Bruschino venne disapprovato dal pubblico, condannato dalla critica e immediatamente sostituito dall'impresario durante la Sinfonia con un 'collaudato' titolo di Stefano Pavesi, di cui ovviamente oggi non si sente più parlare. Tra i motivi dell'insuccesso, anche la richiesta dell'autore agli orchestrali di battere gli archetti sul leggio durante la Sinfonia per produrre un effetto sonoro: richiesta ritenuta "umiliante" per dei professori d'orchestra. Pochi giorni dopo Rossini si sarebbe riscattato con il grande successo dell'opera seria Tancredi, sempre a Venezia, ma alla Fenice, che lo avrebbe lanciato verso carriera e fama internazionali. Il signor Bruschino è invece oggi uno dei titoli più popolari tra le farse rossiniane per la comicità pura dell'intreccio a base di equivoci, scambi di persona, amori contrastati e per la musica dove si ritrovano in miniatura tanti aspetti del Rossini più maturo. A Pesaro Michele Spotti dirige con grande verve la giovane e dinamica Filarmonica Gioachino Rossini. Lo spettacolo firmato dal duo Barbe & Doucet con le luci di Guy Simard offre al pubblico un'ambientazione marinara, trasformando il castello del libretto nell'imbarcazione "Il mio castello". Da manuale la compagnia di canto, in cui svetta Pietro Spagnoli (Bruschino padre), che costruisce un personaggio a tutto tondo, con infinite variazioni al caratteristico intercalare del personaggio "Uh, che caldo!".

Con lui la spiritosa Marina Monzò (Sofia), Giorgio Caoduro (il tutore Gaudenzio), Jack Swanson (il giovane innamorato Florville), Gianluca Margheri (Filiberto), Chiara Tirotta (Marianna), Enrico Iviglia (commissario) e Manuele Amati che nelle nelle poche battute a sua disposizione disegna un divertentissimo Bruschino figlio. Repliche il 13, 15 e 18 agosto. Lo spettacolo è coprodotto con la Royal Opera House Muscat (Oman) e con il Teatro Comunale di Bologna. La recita del 10 agosto sarà trasmessa in diretta su Rai RadioTre.