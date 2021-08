Vasco Rossi cade in bici, lussata una spalla

(ANSA) - ROMA, 05 AGO - "Mi sono lussato un spalla cadendo dalla bicicletta. Per fortuna niente di grave, un male boia però". Lo annuncia sui social Vasco Rossi. Una foto sorridente con tutore per il rocker di Zocca che ci scherza su: "Mi spiace ma per qualche giorno niente foto e autografi. #vogliounavita spericolata". (ANSA).