Rihanna nel club dei miliardari, entra in classifica Forbes

(ANSA) - NEW YORK, 05 AGO - Il club dei Paperoni si arricchisce di un nuovo membro, Rihanna. Lo rivela la classifica di Forbes che ha inserito l'artista nella sua classifica dei miliardari grazie ad un patrimonio di un miliardo e 700 milioni di dollari. Rihanna è anche la musicista donna più ricca al mondo.

La maggior parte della sua fortuna tuttavia non viene dalla musica. Il grosso, circa un miliardo e 400 milioni proviene da Fenty Beauty, del quale possiede il 50%, poi c'è sua sua azienda di lingerie Savage x Fenty, stimata 270 milioni di dollari e infine i ricavi dalla sua carriera come musicista e attrice. Il nome Fenty viene dal suo cognome.

L'artista è inoltre una delle celebrity che ha capitalizzato sui social media per costruire il suo brand di beauty. Ha infatti oltre cento milioni di follower sia su Instagram che su Twitter. (ANSA).