Pat Metheny, il 10 settembre esce il nuovo album

ROMA - Il 10 settembre uscirà "Side-EYE NYC (V1.IV)", il nuovo album di Pat Metheny, leggendario chitarrista vincitore di 20 GRAMMY Award, pubblicato da Modern Recordings/BMG.

L'album vede la partecipazione di musicisti tra i più innovativi e interessanti nuovi strumentisti della scena musicale di New York.

"Side-Eye NYC (V1.IV)" è stato registrato appena prima dell'inizio della pandemia e bilancia alcuni nuovi brani originali con geniali rivisitazioni di alcune delle composizioni di Metheny più amate, come "Timeline", che in origine vedeva Pat Metheny suonare insieme alle icone Michael Brecker ed Elvin Jones.

L'album è stato anticipato dall'uscita in digitale del brano "It Starts When We Disappear", che unisce gli aspetti migliori di Pat Metheny: melodia, ritmi brasiliani e talento musicale.

Metheny ha anche annunciato oltre 100 date live nel mondo, per accompagnare l'uscita del disco. L'artista tornerà a viaggiare questo autunno e per tutto il 2022, e arriverà anche in Italia con ben 6 live (6 maggio al Gran Teatro Geox di Padova, 7 maggio al Teatro Alighieri di Ravenna, 8 maggio al Teatro Umberto Giordano di Foggia, 9 maggio all'Auditorium Parco della Musica di Roma, 11 maggio all'Auditorium Del Lingotto di Torino, 12 maggio al Teatro degli Arcimboldi di Milano).