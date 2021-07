Zucchero, 'Inacustico' all'Arena 24 e 25 settembre

(ANSA) - ROMA, 21 LUG - Il 24 e 25 settembre Zucchero "Sugar" Fornaciari sarà sul palco dell'Arena di Verona per due concerti evento nei quali proporrà il nuovo album "Inacustico D.O.C. & More", contenente tutti i brani dell'ultimo disco di inediti "D.O.C." e una selezione di grandi successi del suo repertorio, riarrangiati in un'inedita veste acustica. Con lui sul Palco ci saranno Doug Pettibone e Kat Dyson. Due appuntamenti speciali non solo per il rapporto unico e da record tra Zucchero e l'Arena, ma anche per le date scelte per questo evento: il 25 settembre è infatti il compleanno di Sugar.

"Inacustico D.O.C. & More" è il primo progetto interamente acustico della carriera di Zucchero. Nell'ultimo anno l'artista, per accorciare la distanza con il suo pubblico, in un periodo di ristrettezze, ha realizzato e pubblicato attraverso i suoi social dei video live acustici: "Canzoni (versioni speciali) per ammazzare… il tempo e il Covid-19". Nasce così, dalla risposta spontanea e dal grande apprezzamento dei fan, l'idea dell'album.

