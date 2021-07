Laura Pausini, dopo la notte degli Oscar, un film Amazon

(ANSA) - NEW YORK, 20 LUG - Dopo la notte degli Oscar, Laura Pausini torna in pista, stavolta con un nuovo film Amazon Original italiano basato su una sua idea originale e di cui è protagonista. Il progetto non ha ancora un titolo ma le riprese sono già cominciate, ha anticipato "Variety" prima che arrivassero le conferme ufficiali degli studi legati al colosso fondato da Jeff Bezos. Il film è scritto da Ivan Cotroneo ("La kryptonite nella borsa", "Un bacio") e Monica Rametta ("Un bacio", "Il volto di un'altra"), diretto dallo stesso Cotroneo, prodotto da Endemol Shine Italy, e sarà disponibile in esclusiva su Amazon Prime Video in 240 paesi e territori in tutto il mondo nel 2022. Pausini, che quest'anno è stata candidata agli Oscar con Diane Warren per la canzone "Io Sì" del film "La Vita davanti a sé" con Sophia Loren, ha vinto un Grammy per "Escucha" nella categoria miglior album pop Latino. La regina del pop italiano ha al suo attivo 13 album in studio venduti in oltre 70 milioni di copie in tutto il mondo, ma il film è il primo che la vede davanti alla macchina da presa. "Sarà un lungometraggio innovativo che inventa un nuovo genere e conferma l'amore di Laura per la settima arte svelando al pubblico la sua vera anima, attraverso scorci inediti della sua vita privata e professionale e dando a Laura stessa la grande opportunità di scoprire aspetti di sé e del suo mondo mai visti e immaginati che per la prima volta saranno svelati al pubblico", preannuncia un comunicato di Amazon Studios. (ANSA).