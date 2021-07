FreeBritney bipartisan approda a Capitol Hill

Il movimento #FreeBritney approda a Capitol Hill e diventa un'alleanza bipartisan. Dalla Dem progressista del Massachusetts Elizabeth Warren al conservatore repubblicano Ted Cruz, esponenti dell'intero spettro politico si sono schierati sui social a favore della popstar che da un mese è uscita allo scoperto chiedendo di essere liberata dopo 13 anni di ferrea tutela paterna.

Cruz ha dedicato l'ultimo episodio del suo podcast all'istituto della "conservatorship", come viene definita nello stato ella California la prigione dorata che dal 2008 impedisce alla ormai quasi quarantenne cantante di condurre una vita autonoma: "Sono decisamente e senza riserve nel campo di #FreeBritney", ha detto il senatore del Texas riferendosi al movimento di fan e celebrità che appoggiano la popstar, mentre i suoi colleghi della Camera hanno definito Britney "la vittima di un governo tossico che eccede i suoi limiti" e uno di loro, il filo-trumpiano Matt Goetz, è apparso addirittura fuori dal tribunale di Los Angeles durante l'ultima udienza e ha offerto alla pop star i suoi servigi di avvocato. Non sono solo i repubblicani a prendere le parti di Britney. Per il deputato democratico Seth Moulton la vicenda giudiziaria in corso è "la più grande follia" da lui vista "in molti anni". Mentre la Warren e il collega di partito Bob Casey hanno chiesto ai ministeri della salute e della giustizia di fornire dati su quante siano negli Usa le persone sotto tutela: un universo sommerso di cui apparentemente si sa poco.

Nei giorni scorsi il caso Spears aveva attirato l'attenzione dell'organizzazione libertaria American Civil Liberties Union: non tanto per il destino di una popolare popstar, quanto per le implicazioni di un istituto legale usato di solito per vigilare sulle finanze di persone molto anziane o gravemente malate di mente ma che offre il fianco ad abusi come quello, denunciato da Britney nell'udienza del 23 giugno, della contraccezione forzata. "E' una pazzia costringere, con la scusa di proteggerla, una donna a sterilizzare se stessa", ha detto la deputata Gop della North Carolina Nancy Mace: "Se questo succede a Britney Spears, quante altre donne soffriranno in silenzio?". Cassandra Dumas, fondatrice di Free Britney America, ha apprezzato la mobilitazione del mondo politico, ma ai parlamentari del Congresso ha chiesto più fatti e non parole: "Vogliamo cambiamenti reali per aiutare persone in circostanze simili che non hanno accesso alle stesse risorse". Il movimento nelle ultime settimane ha lavorato con membri di Capitol Hill tra cui il deputato Dem della Florida Charlie Crist che sta per presentare una proposta di legge bipartisan per introdurre nell'istituto giuridico più diritti e maggiore trasparenza.