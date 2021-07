Dee Dee Bridgewater sold out a Campovalano al tramonto

(ANSA) - CAMPOVALANO, 15 LUG - La splendida voce di Dee Dee Bridgewater e l'atmosfera magica del tramonto a Campovalano di Campli hanno regalato emozioni indimenticabili al pubblico seduto sul prato, accanto alla Chiesa medievale di San Pietro per il concerto in sold out.

Avvolti dalle note di Blue Monk, Spain, Butterfly, Round midnight e da numerosi brani del repertorio di standard jazz, la leggenda del jazz mondiale ha cantato pezzi di Chick Korea, Stanley Clarke, Thelonious Monk, Max Roach per un pubblico concentrato, silenzioso che ha finalmente riconquistato il piacere di vivere un'esperienza musicale emozionante e dal vivo.

Dopo due anni di assenza dai palchi italiani, la diva del Jazz Dee Dee Bridgewater è tornata in Italia per un esclusivo tour che la vede protagonista di un progetto inedito la cui unica tappa abruzzese è stata quella di Campli per Abruzzo dal Vivo. Accanto a lei, nel tour prodotto da Tema Music e Fondazione Musica per Roma per Casa del Jazz, una selezione di alcuni fra i più talentuosi e contesi jazzisti della scena italiana: al pianoforte Claudio Filippini e alla batteria Evita Polidoro entrambi abruzzesi, alla tromba Mirco Rubegni, al sassofono Michele Polga, al contrabbasso e al basso elettrico Rosa Brunello. Una compagine giovane e carica di energia, appositamente creata per affiancare Dee Dee Bridgewater nell'esecuzione di alcuni dei suoi più celebri brani, un omaggio a una carriera straordinaria e a un'artista sempre pronta a mettersi in gioco.

Prossimi appuntamenti per Abruzzo dal vivo: Isola del Gran Sasso (Teramo) 16 luglio, ore 21, "Brass Quintet concerto di musica classica" per la programmazione di Isolestate, nella Chiesa di San Giovanni ad Insulam; 21 luglio a Teramo nell'area Parco Fluviale, ore 21.30, "Alice Canta Battiato" all'interno della V edizione del Festival "Donne Summer" e 22 luglio ore 21.30 "Soave sia il vento". Concerto tributo a Luciano di Pasquale, all'interno del XIII Festival Arteincanto. Il 25 luglio, alle ore 18,30, Pianoforte e Gianna Nannini " La Differenza" sulla Piana di Elce Cortino (Teramo). (ANSA).