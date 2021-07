Colapesce-Dimartino, tour parte da Spoleto21 in sold out

(ANSA) - ROMA, 10 LUG - Grande successo per il debutto, al Festival dei Due Mondi di Spoleto (PG), del tour di Colapesce e Dimartino che parte nel segno del sold out registrando il tutto esaurito. La coppia di cantautori che sta segnando questo 2021 sarà protagonista di un lungo tour estivo nei più importanti festival e arene estive italiane.

"Per noi suonare - avevano detto - è la cosa più importante e non vediamo l'ora di tornare a farlo, soprattutto dopo un periodo così penalizzante per la musica dal vivo". Così, il duo rivelazione di Sanremo 2021, sarà in tour in estate portando nella dimensione live il successo del loro ultimo album "I mortali" (42 Records/Numero Uno) e della hit in vetta a tutte le classifiche streaming e radio "Musica leggerissima", certificata da Fimi come il singolo più venduto nel primo semestre 2021. Dal vivo, Colapesce e Dimartino presenteranno uno show potente in cui suoneranno live sia alcuni classici del loro repertorio solista sia i brani che compongono il loro ultimo album, oltre al nuovo singolo appena pubblicato, "Toy Boy" assieme a due icone mondiali della cultura e dello spettacolo italiano: Ornella Vanoni e il regista candidato all'Oscar, Luca Guadagnino. Ad accompagnarli sul palco ci saranno anche Adele Altro (Any Other, una vera perla rara del panorama underground italiano), Alfredo Maddaluno (polistrumentista e produttore) e Giordano Colombo (batterista live di Franco Battiato e coproduttore, con Federico Nardelli, di Musica leggerissima).

Ad affiancare le date del tour con la band, ci sarà anche una mini-serie di concerti speciali in alcune location immerse nella natura. Oltre alle date di Musicastelle a Saint Vincent (Ao) e quella dell'Eolie Summer Fest, il 25 luglio al No Borders Music Festival di Tarvisio (Ud).

Il tour estivo, organizzato e prodotto da Otr Live riparte il 10 luglio all'Arena della Regina di Cattolica (RN). Tra le date il 21 luglio sarà a Estate Sforzesca di Milano, il 22 luglio al Flowers Festival di Torino, il 26 e 27 alla Cavea Auditorium Parco della Musica di Roma, il 22 agosto al Luce Music Festival di Lecce, il 24 agosto al Castello di Arco (TN) (in acustico), il 28 agosto con la data già sold out di Taormina. (ANSA).