Muti per la 'prima' del Bellinifest a Taormina

(ANSA) - CATANIA, 03 LUG - Riccardo Muti, nel suo vastissimo repertorio, è il direttore d'orchestra che più e meglio di ogni altro ha valorizzato i capolavori di Vincenzo Bellini in edizioni sceniche e discografiche di riferimento assoluto. Non poteva esserci protagonista più prestigioso per l'anteprima del "Bellininfest", il cartellone itinerante che la Regione Siciliana promuove da quest'anno nel segno del Cigno catanese, in sinergia con le maggiori istituzioni teatrali e culturali siciliane. Saraà la Sinfonia di Norma ad aprire il concerto che il 14 luglio, alle 21.30, nella suggestiva cornice del Teatro Antico di Taormina, vedrà il maestro Muti sul podio della "sua" Cherubini, l'orchestra giovanile da lui fondata nel 2004. Il programma proseguirà con la Sinfonia n. 9 in do maggiore D 944 di Franz Schubert, pagina fondamentale del sinfonismo protoromantico. La prevendita è attiva sui circuiti BoxOffice e VivaTicket. Da martedì sarà possibile acquistare i biglietti anche al botteghino del Teatro Massimo Bellini di Catania.

(ANSA).