I Maneskin nella top ten britannica

Storica impresa per la rockband romana dei Måneskin , che dopo aver conquistato d'autorità l'Eurovision Song Contest, sono entrati nella top ten dei singoli in Gran Bretagna, prima assoluta per un artista e una band italiana.

La hit, che ha raggiunto il numero 7 della Uk Singles Chart, è il brano in inglese "I Wanna Be Your Slave"., mentre al vertice, per la quarta settimana di seguito, è ancora stabilmente occupato dalla pop star americana Olivia Rodrigo con il singolo "Good 4 U".

Il glam rock di Damiano David e compagni, che si è imposto al festival europeo con il brano glam rock "Zitti e buoni", con il singolo in inglese è diventata la band uscita dall'Eurovision più di successo degli ultimi nove anni, fa sapere la Bbc.