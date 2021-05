Morto B.J. Thomas, cantò 'Raindrops keep fallin' on my head'

E' morto all'età di 78 anni B.J. Thomas, il cantante divenuto celebre per 'Raindrops Keep Fallin' on My Head', il celebre brano scritto da Burt Bacharach e Hal David per la colonna sonora di 'Butch Cassidy', classico del cimema Usa del 1969 con Paul Newman e Robert Redford. Lo ha confermato il suo addetto stampa, precisando che Thomas è morto per un cancro ai polmoni, di cui aveva dato notizia nel marzo scorso.

A metà strada tra cantante confidenziale e country, Thomas, al di là del grande successo di 'Raindrops' (il brano si aggiudicò un Oscar come migliore canzone originale in una colonna sonora) , aveva vinto diversi Grammy Awards e Gospel Music Association Dove Awards, i 'grammy della musica cristiana', che ha un gran seguito negli Stati Uniti.

La sua fama era stata poi consolidata nel 1975 da un altro numero uno nelle classifiche (sia pop che country) '(Hey Won't You Play) Another Somebody Done Somebody Wrong Song'. (ANSA).