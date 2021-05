Lady Gaga, 18/6 esce Born This Way per decimo anniversario

Lady Gaga ha annunciato l'uscita, per il 18 giugno, di "Born This Way The Tenth Anniversary". Il disco conterrà tutte le 14 tracce originali contenute nell'album pubblicato nel 2011 in un nuovo packaging oltre a sei brani completamente rivisitati accanto ad artisti che rappresentano e sostengono la comunità LGBTQIA+. La prima di queste 6 tracce è Judas, ricantata in questa nuova versione insieme all'icona della Bounce Music Big Freedia. Altre collaborazioni verranno rese note nei prossimi giorni.

"Quando è uscito il disco, Judas è stata fin da subito una delle mie canzoni preferite e ho fortemente volute ricantarla oggi. Sono davvero felicissima che sia la prima canzone di questo nuovo progetto ad uscire", ha commentato Big Freedia che aggiunge: "Per me Judas è una canzone d'amore che parla di qualcuno che vuol farti sentire sbagliato. Anche a me è capitato, a chi altro?". Lady Gaga ha ricevuto la scorsa settimana a West Hollywood le chiavi della città e il 23 maggio verrà proclamato "Born This Way Day". (ANSA).