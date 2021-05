Billie Eilish, tour mondiale nel 2022

(ANSA) - ROMA, 25 MAG - Partirà a febbraio 2022 l''Happier Than Ever, The World Tour' che porterà Billie Eilish in concerto tra Nord America ed Europa. Il tour prenderà il via il 3 febbraio da New Orleans per poi proseguire con 32 date in Nord America ed altre 18 nelle arene europee dal 3 giugno.

L'annuncio del tour anticipa di un paio di mesi la pubblicazione di 'Happier Than Ever', il nuovo album della giovane cantautrice dei record in uscita il 30 luglio in tutto il mondo. La 7 volte vincitrice di Grammy e di numerosi altri premi ha confermato la sua collaborazione con Reverb, partner legato alla sostenibilità, e in ogni data del tour porterà avanti la sua attività di divulgazione per il clima. Ma non solo, per ridurre le emissioni create dal tour, supporterà iniziative volte a eliminare i gas serra prodotti così da poter non solo compensare ma anche eliminare un numero maggiore di emissioni di quelle create dal tour.

L'annuncio della tournée arriva dopo la pubblicazione dell'ultimo singolo dell'artista, 'Your Power', brano che anticipa l'uscita del nuovo album di Billie Eilish. (ANSA).