'La luna in chiostro', estate del Teatro dell'Abc a Bologna

Si rialza il sipario per il Teatro dell'Abc, che per il secondo anno presenta 'La Luna in Chiostro', rassegna di teatro, musica, letteratura e poesia nel Chiostro della Chiesa di Santa Maria della Misericordia, in piazza di Porta Castiglione a Bologna, ogni mercoledì dal 26 maggio al 29 settembre.

Non cambia la formula di contaminazione tra generi, diventata negli anni la cifra stilistica del collettivo Abc Arte Bologna Cultura: quindici serate di prosa, musica jazz e classica, recital dedicati ai classici della poesia e della letteratura, ospiti di respiro internazionale - come il duo Simone Zanchini (fisarmonica)-Gabriele Mirabassi (clarinetto), il 30 giugno, e il Pànico Duo di Simone Mor e Dudu Kouaté (22 settembre) - e altri protagonisti della scena bolognese, da Tita Ruggeri a Jimmy Villotti, da Guglielmo Pagnozzi a Valentino Corvino, da Stefania Tschantret a Gabriele Via.

Si comincia mercoledì 26 maggio (ore 20.45) con il Guglielmo Pagnozzi Quartet feat. Silvia Donati, in un repertorio che esplora i classici del jazz. In programma a settembre, in data da definire, anche un duo d'eccezione, formato da Michel Godard, uno dei più acclamati suonatori di tuba al mondo, e la voce di Cristina Zavallone. (ANSA).