Hit parade, effetto Amici, Sangiovanni in vetta

(ANSA) - ROMA, 21 MAG - L'effetto Amici si fa sentire sulle classifiche dei dischi più venduti della settimana, secondo le rilevazioni Fimi/Gfk. Il secondo classificato del talent di Canale 5 (vinto quest'anno dalla ballerina Giulia), Sangiovanni, si prende la rivincita con il primo posto in top ten con l'album che porta il suo nome e tra i singoli con il brano Malibù.

Dietro di lui il collega Deddy, altro finalista della scuola di Maria De Filippi, con Il Cielo Contromano, e Tancredi quarto con Iride.

Al terzo posto cerca di resistere Rkomi con Taxi Driver, che solo due settimane fa aveva fatto en plein con vinili e singoli.

Il re della scorsa settimana, Caparezza con Exuvia, scivola in quinta posizione, precedendo altre due new entry: Iosonouncane con Ira (primo tra i vinili) e Zucchero con Inacustico D.O.C & More, che ripropone in versione strumentale l'ultimo disco pubblicato. Ottava piazza (in discesa di tre) per Fastlife 4 di Guè Pequeno & Dj Harsh, quarto volume del mixtape, che si aggiunge alla celebrazione dei 10 anni della carriera solista del rapper.

Chiudono la top ten la giovanissima Madame che passa dal quarto al nono posto con il disco che porta il suo nome e i Maneskin, impegnati domani sera nella finale dell'Eurovision Song Contest a Rotterdam, con Teatro d'Ira - Vol. 1. (ANSA).