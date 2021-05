'E' lei', ASAP Rocky conferma storia d'amore con Rihanna

(ANSA) - NEW YORK, 20 MAG - Favola d'amore per A$AP Rocky e Rihanna. La relazione tra i due è stata confermata dallo stesso rapper in un'intervista a GQ. "E' lei, l'amore della mia vita, la mia signora", ha detto A$AP Rocky a proposito della popstar.

L'artista non ha specificato da quando i due siano romanticamente coinvolti, ma si conoscono da anni. Nel 2012 il rapper si è unito a Rihanna nella sua performance di Cockiness (Remix) agli MTV Video Music Awards, l'anno successivo ha aperto il Diamonds World Tour della cantante. Nel 2019 erano assieme sul red carpet del British Fashion Awards e successivamente ha avuto una parte della campagna Beauty. A$AP Rocky, che in passato si è definito un malato di sesso, ha spiegato che dopo Rihanna ha scelto la monogamia. (ANSA).