Eurovision Song Contest, i primi 10 finalisti

(ANSA) - ROMA, 19 MAG - L'Eurovision Song Contest è entrato nel vivo. Il festival europeo, in programma a Rotterdam, ha decretato, dopo la prima semifinale in programma ieri sera (in onda su Rai4 in Italia, con un omaggio a Franco Battiato che partecipò nel 1984 insieme ad Alice), i primi dieci finalisti, ovvero Norvegia, Israele, Russia, Arzerbaigian, Malta, Lituania, Cipro, Svezia, Belgio, Ucraina.

Seconda semifinale giovedì e chiusura sabato sera con la proclamazione del vincitore (in diretta su Rai1, dalle 20.40, con il commento di Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio). Per l'Italia, con accesso diretto alla finale, sono in lizza i Maneskin, forti dell'affermazione avuta al Festival di Sanremo con Zitti e Buoni. All'edizione di quest'anno partecipano 39 canzoni in rappresentanza di altrettante nazioni. Le due semifinali qualificano 20 brani per la finale. Oltre all'Italia, hanno diritto di accesso alla finale Paesi Bassi, Francia, Germania, Regno Unito e Spagna.

L'Ahoy Arena, dove si tiene lo show, ha anche aperto i battenti al pubblico, in un primo assaggio di ritorno alla normalità grazie alle imponenti misure anti-contagio da Covid-19 messe in piedi dagli organizzatori. In poco più di un mese sono stati effettuati circa 20mila tamponi, di questi 9 sono risultati positivi. (ANSA).