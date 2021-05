Hit Parade, due volte primo Caparezza

Doppio debutto in vetta per Caparezza, tornato a quattro anni dall'ultimo disco (Prisoner 709 del 2017): con 'Exuvia' è primo sia nella classifica degli album più venduti della settimana, secondo le rilevazioni Fimi/Gfk, sia tra i vinili. Tra gli album più venduti, debuttano in top ten anche Paesaggio dopo la battaglia di Vasco Brondi, al terzo posto (è anche secondo nella top ten dei vinili), e il dj e producer TY1 con Djungle, al sesto. Resta invece in testa tra i singoli 'Nuovo Range' di Rkomi feat.

Sfera Ebbasta & Junior K. Il rapper Rkomi (presente in top ten dei singoli anche al settimo posto con Partire da te), la scorsa settimana aveva debuttato primo sia tra gli album che tra i vinili con 'Taxi driver' e sette giorni dopo è nelle due classifiche rispettivamente al secondo e terzo posto. Appena fuori dal podio, al quarto posto, tra gli album la talentuosa Madame (era seconda la scorsa settimana) con l'album omonimo, Al quinto posto (è sceso di due posizioni) Fastlife 4 di Gue Pequeno & Dj Harsh. Passano da quinti a settimi con Teatro d'ira - Vol.1, i Maneskin, impegnati in questi giorni con le prove a Rotterdam dell'Eurovision Song Contest. Sale da nono a ottavo il rapper Tedua. Scende da sesto a nono Mace con Obe.

Chiude la top ten Capo Plaza con Plaza, che perde due posizioni rispetto alla scorsa settimana. Tra i singoli non ci sono novità nella top five, mentre tra i vinili c'è anche l'esordio al quarto posto di Motta con 'Semplice'. Ecco la classifica Fimi/Gfk degli album più venduti della settimana dal 7 al 13 maggio:

1) EXUVIA, CAPAREZZA (POLYDOR-UNIVERSAL MUSIC)

2)TAXI DRIVER, RKOMI (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

3) PAESAGGIO DOPO LA BATTAGLIA, VASCO BRONDI (COLUMBIA/CARA CATASTROFE-SONY)

4) MADAME, MADAME (SUGAR-UNIVERSAL MUSIC)

5) FASTLIFE 4, GUE PEQUENO & DJ HARSH (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

6) DJUNGLE, TY1 (THAURUS-BELIEVE)

7) TEATRO D'IRA - VOL. I, MANESKIN (RCA RECORDS LABEL-SONY)

8) DON'T PANIC, TEDUA (EPIC-SONY)

9) OBE, MACE (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

10) PLAZA, CAPO PLAZA (PLAZA MUSIC/ATLANTIC/WM ITALY-WARNER MUSIC)



Questi i singoli più scaricati:

1) NUOVO RANGE, RKOMI, SFERA EBBASTA & JUNIOR K (ISLAND-UNI)

2) LADY, SANGIOVANNI (FASCINO P.G.T.-THE ORCHARD)

3) MUSICA LEGGERISSIMA, COLAPESCE DIMARTINO (RCA NUMERO UNO-SME)

4) MI MANCHI, AKA 7EVEN (FASCINO P.G.T.-THE ORCHARD)

5) VOCE, MADAME (SUGAR-UNI)



E infine questa la classifica dei vinili:

1) EXUVIA, CAPAREZZA (POLYDOR-UNIVERSAL MUSIC)

2) PAESAGGIO DOPO LA BATTAGLIA, VASCO BRONDI (COLUMBIA/CARA CATASTROFE-SONY)

3) TAXI DRIVER, RKOMI (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

4) SEMPLICE, MOTTA (SUGAR UNIVERSAL MUSIC)

5) DESAPARECIDO, LITFIBA (ATLANTIC- WARNER MUSIC). (ANSA).