Hit parade, Franco126 primo tra album e vinili

(ANSA) - ROMA, 30 APR - Nuovo passaggio di testimone in vetta alla classifica degli album più venduti della settimana, secondo le rilevazioni Fimi/Gfk: al primo posto (anche della classifica dei vinili) entra direttamente Franco126 con Multisala, nelle cui dieci tracce racconta la realtà vista dai suoi occhi.

Stabile al secondo posto Fastlife 4 di Guè Pequeno & Dj Harsh, quarto volume del mixtape, che si aggiunge alla celebrazione della carriera solista del rapper e segue l'uscita de "Il Ragazzo D'Oro - 10 anni dopo". Terza, in risalita di una posizione, la diciannovenne Madame con il suo album d'esordio semplicemente intitolato "Madame".

Seconda e ultima new entry della settimana al quarto posto è Solo Esseri Umani, il nuovo lavoro di inediti della band, che vuole essere anche un omaggio ad Augusto Daolio. Scendono di due gradini, e sono quinti, i Maneskin, in attesa di prendere parte all'Eurovision Song Contest in programma a maggio a Rotterdam, con il loro Teatro d'Ira - Vol. 1. Dal primo posto di sette giorni fa, Achille Lauro precipita al sesto con Lauro, il suo nome all'anagrafe, frutto delle influenze che i vari generi musicali hanno avuto sulla sua formazione di artista.

Scambio di posizione, rispetto all'ultima rilevazione, tra Mace con Obe, settimo, e Capo Plaza con Plaza, ottavo. Rientrano in top ten e la chiudono due rapper: Sfera Ebbasta con Famoso è nono, Ernia con Gemelli decimo (a quasi un anno dall'uscita del disco).

Tra i singoli non mollano Colapesce Dimartino con la loro Musica Leggerissima, tormentone festivaliero.

Ecco la classifica Fimi/Gfk degli album più venduti della settimana dal 23 al 29 aprile 2021:

1) MULTISALA, FRANCO126 (BOMBA DISCHI/ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

2) FASTLIFE 4, GUE PEQUENO & DJ HARSH (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

3) MADAME, MADAME (SUGAR-UNIVERSAL MUSIC)

4) SOLO ESSERI UMANI, NOMADI (BMG RIGHTS MANAGEMENT-WARNER MUSIC)

5) TEATRO D'IRA - VOL. I, MANESKIN (RCA RECORDS LABEL-SONY)

6) LAURO, ACHILLE LAURO (ELEKTRA RECORDS ITALY-WARNER MUSIC)

7) OBE, MACE (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

8) PLAZA, CAPO PLAZA (PLAZA MUSIC/ATLANTIC/WM ITALY-WARNER MUSIC)

9) FAMOSO, SFERA EBBASTA (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

10) GEMELLI, ERNIA (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

Questi i singoli più scaricati:

1) MUSICA LEGGERISSIMA, COLAPESCE DIMARTINO (RCA NUMERO UNO-SME)

2) BUONGIORNO VITA, ULTIMO (ULTIMO RECORDS-BELIEVE)

3) VOCE, MADAME (SUGAR-UNI)

4) LADY, SANGIOVANNI (FASCINO P.G.T.-THE ORCHARD)

5) MI MANCHI, AKA 7EVEN (FASCINO P.G.T.-THE ORCHARD)

E infine questa la classifica dei vinili:

1) MULTISALA, FRANCO126 (BOMBA DISCHI/ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

2) LAURO, ACHILLE LAURO (ELEKTRA RECORDS ITALY-WARNER MUSIC)

3) SOLO ESSERI UMANI, NOMADI (BMG RIGHTS MANAGEMENT-WARNER MUSIC)

4) HARRY STYLES, HARRY STYLES (COLUMBIA-SONY)

5) IL BALLO DELLA VITA, MANESKIN (RCA RECORDS LABEL-SONY).