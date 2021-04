Firenze Rocks spostato 2022, ospiti Green Day e Rhcp

Rimandato anche quest'anno il Firenze Rocks, che tornerà alla Visarno Arena nel 2022 dal 16 al 19 giugno con ospiti d'onore i Green Day ed i Red Hot Chili Peppers. "Mai avremmo pensato di dover rimandare il nostro appuntamento non una, ma due volte - si legge in una nota degli organizzatori -. La sicurezza di tutti però rimane l'assoluta priorità e desideriamo garantire la migliore esperienza di festival possibile quando la situazione ci permetterà di riunirci ancora". I Green Day si esibiranno il 16 giugno 2022.

Confermata nella stessa giornata la presenza dei Weezer, band alternative rock statunitense.

"Daremo presto informazioni - è stato spiegato - sulla data dei Red Hot Chili Peppers, oltre ai nuovi annunci che andranno a completare la lineup del festival 2022. Come abbiamo annunciato la data di Vasco Rossi è stata riprogrammata nel 2022 fuori dal festival (ma sempre nella location della Visarno Arena) e i biglietti precedentemente acquistati resteranno validi". (ANSA).