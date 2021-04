Primo Maggio, nel cast anche Nannini, Britti e Noel Gallagher

Il cast c'è (forse potrebbe arrivare qualche sorpresa last minute, un artista mai presente al Primo Maggio), i conduttori saranno ufficializzati a breve (sulla riconferma di Ambra sembrano non esserci tanti dubbi), alla Cavea dell'Auditorium Parco della Musica di Roma fervono i lavori per mettere a punto il palco: anche quest'anno il Concertone del Primo Maggio non molla davanti alla pandemia. Già l'anno scorso aveva tenuto duro con uno spettacolo prettamente televisivo, stavolta torna alla dimensione live, seppure ancora senza pubblico e con la speranza di riprendersi piazza San Giovanni il prossimo anno.

Corposo il cast, con una quarantina di artisti che si alterneranno nelle oltre sei ore di musica e parole, molti in presenza, alcuni in collegamento (in ordine alfabetico): Alex Britti & Flavio Boltro, Après la Classe & Sud Sound System, Balthazar, Edoardo Bennato, Bugo, Chadia Rodriguez ft. Federica Carta, Colapesce Dimartino, Coma_cose, Enrico Ruggeri, Ermal Meta, Extraliscio, Fabrizio Moro con Vinicio Marchionni e Giacomo Ferrara, Fasma, Fast animals and Slow Kids & Willie Peyote, Fedez, Folcast, Francesca Michielin, Francesco Renga, Gaia, Ghemon, Gianna Nannini e Claudio Capéo, Ginevra, Gio Evan, Il tre, L'Orchestraccia, La Rappresentante di Lista, Lp, Madame, Mara Sattei, Max Gazzè & The Magical Mystery Band, Michele Bravi, Modena City Ramblers, Motta, Nayt, Noel Gallagher, Noemi, Orchestra multietnica di Arezzo con Magherita Vicario, Piero Pelù, The Zen Circus, Tre Allegri Ragazzi Morti, Vasco Brondi, Wrongonyou.

Tanti i nomi che sono passati all'ultimo festival di Sanremo (Colapesce Dimartino, Coma_cose, La Rappresentante di Lista, per citarne alcuni), "ma più che tanto Sanremo al Primo Maggio, direi che c'era tanto Primo Maggio a Sanremo - rivendica Massimo Bonelli di iCompany, organizzatore e direttore artistico della manifestazione promossa da Cgil, Cisl e Uil -. Abbiamo avuto la capacità di intercettare alcuni artisti prima di altri". "Un cast eterogeneo, per raccontare come attraverso un grandangolo tanti aspetti e tante storie diverse. Era giusto non bucare l'appuntamento: è uno snodo tra quello che abbiamo vissuto in questo ultimo anno e ciò che ci aspetta", aggiunge Bonelli per il quale il Concertone può rappresentare un nuovo inizio per la musica dal vivo.

"E la quasi totalità degli artisti ci ha contattato per esserci: c'è voglia di farsi sentire. E' una chiamata alle armi importante e tutti vengono a dire qualcosa". Il via alle 16.30 (e in diretta su Rai3, Radio2 - anche visual radio - e RaiPlay), per provare a raccontare lo stato d'animo del Paese alle prese con uno dei suoi momenti più difficili di sempre, con lo slogan scelto per quest'anno "L'Italia Si Cura Con Il Lavoro" che ribadisce l'importanza del lavoro e di una campagna vaccinale nazionale diffusa per la ripartenza. Sul palco del Concerto si esibiranno anche Cargo (Roma), Marte Marasco (Milano) e Neno (Torino), vincitori del contest 1MNEXT, e Y-Not, vincitore del contest, promosso da Anas, della campagna sulla sicurezza stradale "Guida e Basta".