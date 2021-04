Vasco Rossi, i concerti spostati al 2022. Le nuove date

(ANSA) - ROMA, 14 APR - I concerti di Vasco Rossi previsti nel mese di giugno 2021 vengono riprogrammati nel 2022, a causa del perdurare dell'emergenza sanitaria da pandemia Covid, con il seguente calendario: 24 maggio 2022 Milano - Ippodromo Milano Trenno (ex IDays); 28 maggio 2022 Imola - Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari; 3 giugno 2022 Firenze - Visarno Arena (ex Firenze Rocks); 11 e 12 giugno 2022 Roma - Circo Massimo. "Ci speravamo, ma in fondo lo sentivamo... che è ancora presto per un abbraccio collettivo. La pandemia fermerà i miei concerti ma non ferma la mia musica - dice Vasco - e la buona notizia è che il 12.11.2021 uscirà il nuovo album".

Le nuove date non faranno più parte del calendario dei Festival a cui appartenevano anche se si svolgeranno nelle stesse location. La data di Milano avrà luogo nella nuova area allestita all'Ippodromo Milano Trenno. I biglietti emessi rimarranno validi per le rispettive nuove date. Nel caso della doppia data di Roma i biglietti per la data del 19 giugno 2020 (poi 26 giugno 2021) saranno validi per la data dell'11 giugno 2022, i biglietti per il 20 giugno 2020 (poi 27 giugno 2021) saranno validi per la data del 12 giugno 2022. Coloro che saranno impossibilitati a partecipare alle nuove date, avranno la possibilità di rivendere legalmente il proprio biglietto sulle piattaforme dove è avvenuto l'acquisto o di richiedere il rimborso che avverrà tramite voucher di pari valore a quello indicato sul biglietto precedentemente acquistato e comprensivo, dunque, del diritto di prevendita. Il voucher potrà essere richiesto entro il 13 giugno 2021 e avrà validità 18 mesi dalla sua data di emissione. (ANSA).